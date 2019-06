VENEZIA, UN GOL PER SPERARE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

dal nostro inviatoSALERNO Venezia esce tutto sommato non malaccio dal viaggio a Salerno. Il 2-1 per i granata indubbiamente boccia i lagunari ma visto il match e gli episodi negativi superati grazie a una rete quasi allo scadere di Zigoni, il ritorno non si prospetta impossibile. Un tempo per parte, con Salernitana dominatrice nel primo e Venezia padrone del campo nel secondo. I campani sono riusciti a far tesoro delle occasioni avute, mentre per il Venezia si è trattato di una serata di errori, sia a livello di schieramento e carattere nella...