VENEZIA, TUTTO NELLA BELLA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETQuesta volta, il 20 giugno non è il giorno dello scudetto per Venezia. Il match-point di gara6 non viene sfruttato dall'Umana Reyer, Sassari vince in casa 87-77 e rafforza l'andamento sinusoidale della serie, nella quale nessuno ha vinto due partite di fila. E il Banco Sardegna rafforza un'ulteriore certezza: quando supera quota 73 punti, la squadra di Gianmarco Pozzecco è imbattuta nella serie, mentre quando non ha varcato quella soglia è sempre uscita sconfitta. Dati da ricordare in vista del tutto o niente di domani al Taliercio...