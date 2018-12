VENEZIA TORNA ALLA VITTORIA CONTRO BRINDISI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETVenezia si mette alle spalle le sconfitte contro Varese e Paok e, pur non offrendo la miglior prova offensiva, batte Brindisi 70-59. In una serata con il 19% da tre (5-26) e il -12 a rimbalzo (39-51) è la difesa a togliere dai guai la squadra di Walter De Raffaele, in particolare nel quarto finale quando ai pugliesi allenati dal veneziano Frank Vitucci vengono concessi soltanto 8 punti con 2-15 al tiro. In attacco, è il trio formato da Haynes (12 punti), Daye e Watt (16 a testa) a realizzare nei 10' conclusivi tutti e 20 i punti di...