VENEZIA, SINDROME DA TRASFERTA

BASKETReyer: perchè il gigante in Eurocup diventa gnomo nelle trasferte di campionato (0 su 6)? È la domanda che da tempo si stanno facendo un po' tutti e sembra sia diventata un rebus irrisolvibile. Almeno per ora. Anche se a guardar bene le risposte sono più visibili di quel che si possa pensare o credere. Perché è chiaro che se in Europa la Reyer scende ogni volta in campo armata fino ai denti mostrando in difesa gli occhi della tigre dal primo all'ultimo minuto mentre in campionato scorrazza sui vari parquet nostrani in pigiama, con...