BASKETLa prima sfida di altissima classifica va alla Virtus Bologna, che espugna il Taliercio con un 65-84 che matura negli ultimi 15 minuti, nei quali il parziale è un emblematico 19-39 in favore dei campioni in carica. Dopo il primo sorpasso esterno della ripresa, firmato da Weems (15 punti), l'eccellente Umana Reyer della prima parte di gara lascia spazio a una squadra insoddisfacente. «Purtroppo il fatto di non aver avuto una reazione...