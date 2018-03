VENEZIA SHOW SESTA VITTORIA CONSECUTIVA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETUno show per rimanere al comando: la sesta vittoria consecutiva di Venezia, la decima in undici gare di campionato, arriva con il 107-83 ai danni di Cantù, con cui i campioni d'Italia rispondono al successo ottenuto sabato da Milano su Trento. Le due battistrada Umana Reyer e Armani fanno il vuoto, visto che le principali inseguitrici Avellino e Brescia cadono, e ora saranno le ultime due squadre tricolori a giocarsi la prima testa di serie del tabellone dei playoff. In merito, rischia di essere decisivo lo scontro diretto del...