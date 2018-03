Venezia sconfitta ma qualificata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETLa sconfitta meno dolorosa della sua stagione, l'Umana Reyer la rimedia in Ungheria: il Kormend vince 88-86 nel ritorno degli ottavi di finale di Fiba Europe Cup, grazie alla tripla di Ferencz (18 punti) a tre secondi dalla fine, ma è Venezia a qualificarsi in virtù del cospicuo vantaggio acquisito all'andata, con il +32 del Taliercio. Nei quarti di finale, mercoledì prossimo in trasferta e il 28 in casa, i campioni d'Italia affronteranno i russi del Nizhny Novgorod (città che fino al 1991 si chiamava Gorkij), che schierano la brutta...