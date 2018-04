VENEZIA SCHIACCIA CAPO D'ORLANDO E SALUTA MILANO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETIl doppio testa-coda premia Venezia, che batte Capo d'Orlando 104-85 e, in virtù dell'inattesa sconfitta casalinga di Milano contro Pesaro, i campioni d'Italia vivono per la prima volta il primato in solitario a due turni dalla fine. È la conferma per un'Umana Reyer in vena di fare la storia, visto che nell'andata ad Avellino ha messo le mani sul primo trofeo continentale, la Fiba Europe Cup, grazie al + 8 esterno da difendere mercoledì, nel ritorno al Taliercio.L'unica nota negativa, contro Capo d'Orlando, è l'uscita di Stefano...