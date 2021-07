Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIOCon la larga vittoria (15-0) sulla rappresentativa Radio Club 103, nell'amichevole di ieri sera, si avvia a conclusione la permanenza del Venezia calcio a San Vito di Cadore. La formazione arancioneroverde, che quest'anno è tornata a militare in serie A, lascerà la Valle del Boite domenica, per dare però il cambio alla squadra Primavera e poi alla rosa femminile, in un susseguirsi di presenze che conforta gli amministratori pubblici...