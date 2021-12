IL PERSONAGGIO

VENEZIA La più evidente verità è che dalla matricola Venezia non sai mai cosa aspettarti. Nel male, vedi le sanguinose sconfitte casalinghe perse al 94' con le dirette concorrenti per la salvezza Spezia e Salernitana, per non parlare del derby col Verona regalato dopo aver chiuso avanti 3-0 il primo tempo. Ma fortunatamente anche nel bene, tanto che davanti al vecchio Penzo ci hanno lasciato le penne la Fiorentina di Italiano e la Roma di Mourinho, mentre due giorni fa la Juventus è stata raggiunta sull'1-1 proprio come in precedenza i cugini del Torino. E, scherzi del destino, è stato Mattia Aramu torinese di Ciriè, prima cresciuto e presto mollato dal club granata ad estrarre ancora una volta dal suo ben fornito cilindro tecnico un altro coniglio.

DETERMINANTE

Un sinistro al fulmicotone, da benedire avendo appena perso Okereke (all'attivo 4 reti su azione) fino a gennaio, imparabilmente recapitato all'angolino irraggiungibile per Szczesny. A confermare, anche a chi (si dice) avrebbe voluto cederlo in estate dubitando del suo adattamento in Serie A a 26 anni già suonati che nell'organico operaio e tutt'altro che stellare a disposizione di Paolo Zanetti, è sempre il mago col dieci sulle spalle il potenziale risolutore per togliere le castagne dal fuoco. Per Aramu due assist e soprattutto 5 gol all'attivo due dei quali su rigore, quasi tutti pesantissimi (inutile solo quello alla Salernitana) e pescati rigorosamente al Penzo dove gli arancioneroverdi hanno raccolto la metà esatta dei loro 16 punti. Colpi spesso improvvisi, in gare nelle quali appariva avulso o, come contro la Juve, non particolarmente ispirato se non avviato alla sostituzione. Forse il suo destino (del resto il Venezia nell'estate 2019 l'aveva ripescato dalla Serie C di Siena) è quello di essere eternamente sottovalutato o non troppo considerato, salvo poi punire con la classe del suo sinistro. «Aramu ha disputato la miglior partita da quando è qui le coccole di mister Zanetti al suo fantasista Ha qualità indiscusse, a volte passa inosservato ma io ammiro anche il suo grande impegno nella fase di non possesso». «Avevamo una grande voglia di scacciare i fantasmi della partita col Verona parla sempre al plurale il diez piemontese Con la Juve è arrivato un punto incredibile a ribadire il valore della nostra squadra».

PROSPETTIVE

Il Venezia dopo 17 giornate ha 16 punti, solo due in meno della sua ultima Serie A (2001/02) chiusa a quota 18 in 34 gare con rovinosa retrocessione. I Zanetti-boys hanno un confortante margine sulla zona rossa, domani proveranno ad eliminare la Ternana in Coppa Italia (ore 15 al Penzo) ma la priorità è chiaramente lo scontro diretto di domenica prossima nella tana di una Sampdoria rilanciatasi vincendo il derby. Intanto da un Mattia (Aramu) all'altro (Caldara) il passo è breve perché il calciomercato di gennaio si avvicina e il Milan orfano del danese Kjaer minaccia di richiamare all'ovile l'ex atalantino.

Marco De Lazzari

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA