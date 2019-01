VENEZIA RISALE: DIFESA DI FERRO MILANO SI FERMA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETIl blackout del terzo quarto non ferma Venezia, che vince a Torino 73-66 e in virtù del ko di Avellino sabato contro Cantù - ritrova il secondo posto mangiando anche due punti a Milano, sconfitta a Brindisi ma ancora saldamente al comando a +6 sulle inseguitrici. L'Umana Reyer batte la Fiat ripetendo la prestazione di Tenerife, con una difesa efficace ed intensa e con l'eccellente esecuzione offensiva nei momenti chiave: «Tenerife e Torino ci hanno restituito il senso di essere squadra, condividendo la palla in attacco e mostrando...