VENEZIA, RIMONTA FALLITA

BASKETVenezia inciampa nella prima casalinga della Fortitudo Bologna in Serie A dopo dieci anni: con un Paladozza «che fa dare il 30% in più ai giocatori di casa», come dice Walter De Raffaele, l'Umana Reyer paga un primo tempo difensivamente negativo (51 punti concessi) e l'espulsione di Mitchell Watt a due secondi dall'intervallo. Il centro americano, fin lì dominante con 12 punti e 5-5 al tiro, reagisce a un contatto con l'ex di turno Aradori (top scorer con 20 punti), si arrabbia con Stipcevic e viene espulso da arbitri troppo...