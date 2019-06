Venezia, ricorso respinto. Resta il ripescaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE BMESTRE Il 3 giugno scorso ne aveva bocciato la richiesta di sospendere i playout, ieri invece si è dichiarato incompetente a deciderne l'annullamento postumo poiché trattasi di «controversia che appare rientrare nell'ambito della disciplina riservata all'ordinamento sportivo». Il Tar del Lazio in un modo o nell'altro non ne vuole proprio sapere del Venezia, da domenica condannato alla Serie C sul campo (dopo aver perso 4-3 ai rigori lo spareggio di ritorno con Salernitana) e senza più speranze o quasi di farsi riammettere in Serie...