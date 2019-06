Venezia, ricorso respinto: domani gioca a Salerno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PLAYOUT DELLA BVENEZIA Il Tar fa piangere il Venezia negando la sospensiva dei playout, per adesso la permanenza in Serie B del team di Serse Cosmi passa solo per i 180' con la Salernitana. Giornata nera ieri per il club arancioneroverde, ora costretto, in seguito alla bocciatura da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ad affrontare i granata campani domani sera all'Arechi (ore 20.45) e domenica 9 giugno al Penzo (ore 18). Peraltro senza avere accanto i propri ultras, che boicotteranno il doppio spareggio per protesta...