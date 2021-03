(ld) Le donne della Reyer vendicano la squadra maschile: 24 ore dopo la sconfitta del gruppo di Walter De Raffaele a Sassari, l'Umana femminile rifila 49 punti di scarto alla Dinamo rosa: il 111-62 della squadra di Giampiero Ticchi su Sassari è buono per difendere il primato in classifica e soprattutto per rispondere alla prima sconfitta stagionale, avvenuta nel derby d'alta classifica a Schio. L'attacco della capolista vive una serata da applausi, con il 63% su azione e quattro quarti sempre con almeno 24 punti segnati: protagoniste Howard (20 punti), Petronyte (19 con 11 rimbalzi e 7 assist) e Bestagno (17). Schio replica dominando a Lucca, un +28 esterno (60-88) generato dal lavoro in area della rientrante Gruda (19) e dal contributo dalla panchina di De Pretto (16) e Keys (12). Il successo in Toscana è stato preceduto da quello, più sofferto, nel recupero a Campobasso, e con questa doppietta il Famila sale a -2 dalla vetta, e con la differenza canestri a favore nei confronti di Venezia. Bel successo di San Martino di Lupari ai danni di Broni (81-62), che permette alle venete di consolidare la posizione all'interno della zona-playoff: protagonista assoluta Anderson, con 32 punti senza tiri liberi, con un grande impatto nei quarti di mezzo vinti dal Fila 52-21. Il campionato si ferma per una settimana, per lasciare spazio alle Final Eight di Coppa Italia di Bologna. Giovedì il via con i quarti di finale con il derby tra Venezia e San Martino di Lupari e poi con Schio-Costa Masnaga, venerdì Ragusa-Empoli (la vincente contro la qualificata di Venezia-San Martino di Lupari) e Virtus Bologna-Sesto San Giovanni. Dopo un giorno di pausa, domenica le semifinali mentre lunedì 8 marzo si terrà la finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA