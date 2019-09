Venezia recupera ma cede a Sassari nel supplementare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETAttendere il -20 per iniziare a giocare non è sempre consigliabile: lo ha scoperto sulla propria pelle Venezia nella Supercoppa Italiana a Bari, dove dopo aver vinto la semifinale contro Brindisi dal -22 i campioni d'Italia hanno perso al supplementare la finale contro Sassari (83-80). Una finale iniziata virtualmente sul -20 (44-24) di inizio ripresa, quando all'improvviso la squadra di Walter De Raffaele ha mostrato il meglio del proprio campionario: difesa efficace, presenza d'area e tanti uomini in grado di produrre punti. Dai...