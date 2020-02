BASKET

«Abbiamo ritrovato noi stessi». Walter De Raffaele disegna alla perfezione la reazione che permette all'Umana Reyer di tornare padrona del proprio destino in Eurocup: Venezia batte Oldenburg 82-78 nel penultimo turno delle Top 16 ed è nuovamente al comando del Girone F accanto a Patrasso, che sconfigge Brescia 67-56. Con questa situazione si va alla pausa europea, visto che l'Eurocup tornerà in campo soltanto il 3 marzo (nel mezzo le Final Eight di Coppa Italia della prossima settimana) con il turno conclusivo della seconda fase che sarà caratterizzato dal derby italiano Brescia-Venezia. Con una vittoria, i campioni d'Italia passeranno il turno, volando ai quarti di finale (contro Bursa o Malaga), in caso di sconfitta avranno bisogno di un ko interno di Oldenburg contro Patrasso, ma l'Umana Reyer dovrà salvare il +8 dell'andata contro Brescia. Reduce da tre sconfitte di fila nella serata senza margine d'errore la Reyer conduce per 40 minuti sulle ali di Chappell (16 punti) e Watt (14).

WATT SCATENATO

Ma al talento dei singoli si uniscono l'intensità che porta al 43-27 a rimbalzo, altra musica rispetto ai 22 palloni catturati da Cantù sotto il canestro veneziano domenica e alla difesa. Il +12 (21-9) con Watt e Goudelock (10) mette sui binari giusti la sfida, ma Oldenburg ha un lungo eccellente come Mahalbasic (24).

Il tira e molla inizia qui, con i tedeschi che tornano a -4, ma dopo l'intervallo Venezia accelera con il 9-0 con Watt scatenato (52-39). Nemmeno qui è finita, perché De Raffaele trova un deludente 2-11 al tiro da Daye e Oldenburg ne approfitta tornando a -1 (57-56) in chiusura di terzo quarto, complice qualche svista arbitrale. Con la stagione europea in ballo Venezia risponde prendendosi di forza il successo: il 10-2 di Watt, Chappell e Bramos (13) è corroborato dalla difesa che concede due punti in 5'. Watt, però, si mangia il +10 e così Mahalbasic riporta gli ospiti a -3 (79-76) nell'ultimo minuto. Ma qui, dopo una bella stoppata di Daye, De Nicolao (12) la chiude con la tripla a 15 dalla fine, a suggello di un'eccellente prova per il playmaker padovano.

Beffa invece per la Virtus Bologna, che contro il Partizan Belgrado di Andrea Trinchieri viene superata al 40' dopo aver condotto per tutta la gara. I serbi, favoriti per il trofeo, vincono al Paladozza 82-84 grazie ai punti di Walden (29) e al sorpasso di Zagorac. A questo punto i bianconeri si giocheranno tutto nello spareggio dell'ultimo turno a Istanbul contro il Darussafaka.

Loris Drudi

