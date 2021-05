Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKET(l.d.) Il copia e incolla di gara1 regala a Venezia un immediato match-point per le semifinali, nel weekend che per il basket mondiale coincide con l'emozione per l'ingresso di Kobe Bryant nella Hall of Fame. L'Umana Reyer va sul 2-0 contro Sassari grazie all'83-78 di gara2, con gli stessi ingredienti di 24 ore prima: falsa partenza (ieri fino al 30-47) e poi rimonta, nata dai 7 punti concessi nel 3° quarto. Cambiano gli interpreti,...