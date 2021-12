GENOVA Una magia di Henry gela Marassi e il Venezia dopo la Juventus rimonta pure la Sampdoria, strappando un punto d'oro malgrado il suo non pervenuto nei primi 38 secondi in campo. Poco più di mezzo minuto, infatti, è bastato ai blucerchiati per infilare la porta di un team arancioneroverde che non muore mai, meritoriamente tenace, tanto da non affondare ripartendo (quasi) come se nulla fosse accaduto. Il tutto fino a legittimare nella ripresa un 1-1 che conferma il pesantissimo +6 sulla zona retrocessione. Un Venezia che sotto la Lanterna pareva troppo presto destinato a pagare dazio, con un grave ko in uno scontro diretto, il suo (sempre d'attualità) essere inconcludente davanti all'area avversaria. Ma a risolvere tutte ci ha pensato Thomas Henry, cambio in corsa azzeccato (al pari degli altri subentrati) da un Paolo Zanetti capace di cestinare il proprio piano-gara correggendolo con efficacia in corsa.

DOCCIA FREDDA

Alla Samp (riproposta da D'Aversa con lo stesso undici del vittorioso derby genovese) per vanificare molto del tema tattico studiato da Zanetti, bastano gli inevitabilmente già citati 38. Perché Caputo dialoga e serve Gabbiadini che, in caduta, approfittando di una scivolata di Candreva, battezza nel peggiore dei modi il ritorno da ex di Romero. Colpito a freddo (eufemismo) il Venezia per certi versi non batte ciglio e reagisce, provando a costruire con pazienza, salvo vanificare ogni velleità sulla trequarti con scelte sbagliate o imprecisioni. Una ghiotta occasione per pareggiare in realtà ci sarebbe, al 17' quando Kiyine lancia Tessmann sul quale però è l'ex Audero ad avere la meglio con tempismo. Per annotare qualcos'altro sul taccuino bisogna aspettare il 42', col destro di Candreva dai 25 metri respinto da Romero che conserva il minimo svantaggio all'intervallo.

CAMBIO DI PASSO

Al ritorno in campo il Venezia non sembra ancora aver imparato la lezione, infatti dopo 50 su un cross mancino dalla destra di Candreva, Thorsby svetta su Caldara e di testa va vicino al 2-0. Gli ospiti hanno però tutto un altro sguardo e sviluppano bene la manovra creando ansia due volte con Kiyine, che prima serve Aramu (brutto spreco da buona posizione) e poi conclude costringendo Audero a concede il primo angolo. Zanetti si gioca le carte Vacca ed Henry, ma ancora Thorsby si mangia il raddoppio non sfruttando una respinta di pugni di Romero sul neoentrato Verre. Ancora l'ex Manchester United dice no a Candreva liberato da un tacco di Caputo, poi ad alzare i giri sono Kiyine e l'islandese Sigurdsson il cui diagonale (35') deviato da Colley va non lontano dal bersaglio grosso. L'appuntamento con l'1-1 scocca al 42', Henry ruba palla a Silva, punta Yoshida, se la aggiusta sul destro e lascia partire una pennellata che si infila nel sette. All'eurogol del francese segue un tentativo di sorpasso in mischia con Sigurdsson, al 1' di recupero Caldara si immola di testa sul missile di Candreva, quindi Kiyine fa di nuovo ammattire la difesa, arma il destro di Henry che però stavolta manda in curva il sorpasso. Può certamente bastare così, dopodomani al Penzo sotto con la Lazio sognando un altro scatto verso la tranquillità.

Marco De Lazzari

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA