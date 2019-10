Venezia piega Cremona Treviso cede a Trento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETRialzata la testa in Eurocup, Venezia firma il bis in campionato con un convincente successo (67-55) su Cremona. La difesa consente all'Umana Reyer di gestire un vantaggio preso sin dai primi minuti grazie al duo formato da Austin Daye (16 punti) e Mitchell Watt (15, ma nel finale rimedia un colpo all'occhio destro), e la Vanoli del ct azzurro Meo Sacchetti non si fa mai minacciosa con la sua rimonta. In un match anticipato dal minuto di raccoglimento in memoria di Luca Miani, collega del Gazzettino, il 12-4 di Daye, Watt e Chappell...