VENEZIA PASSA E RINGRAZIA LA FORTITUDO

In una domenica che per il basket italiano è stata funestata dalla tragedia che ha colpito la A2 Girone Est il vice presidente di Ferrara Michele Cocchi, 50 anni, si è sentito male in panchina a Mantova, è stato rianimato con il defibrillatore ma in ospedale il cuore ha ceduto definitivamente la Serie A ha chiuso il girone d'andata. E soltanto in extremis è stato stabilito il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia (finale il 16 febbraio a Pesaro). Venezia è entrata all'ultimo, grazie al successo della Fortitudo Bologna su Reggio Emilia nel posticipo con un'accelerazione nel quarto periodo (vinto 25-12 sulla spinta di Sims e Aradori). Un successo che vale l'ottavo posto per l'Umana Reyer, grazie alla differenza canestri a favore su Varese e Cantù, merito del + 30 di Venezia sui brianzoli in ottobre.

Nei quarti di Coppa Italia, i tricolori troveranno l'altra squadra bolognese, la Virtus campione d'inverno per la prima volta dal 2000-01, stagione dell'ultimo scudetto. Un confronto severo per l'Umana Reyer, inevitabile per l'ottava e ultima testa di serie, ma anche per la V nera, che dopo aver condotto tutto il girone d'andata sperava in un tabellone più semplice: oltretutto chi vince il primo turno tra Virtus e Venezia, troverà in semifinale la qualificata tra Milano e Cremona, detentrice del trofeo. Nell'altra metà del tabellone, molto più semplice, Sassari sfiderà Brindisi, scivolata al settimo posto, Brescia troverà la Fortitudo, unica neopromossa presente. Restano fuori invece Varese e Cantù, nonostante le imprese rispettivamente a Treviso e Milano.

Il risultato del Palaverde rischiava di costare caro a Venezia, visto lo scontro diretto a sfavore contro Varese. La squadra di Caja beneficia dei 30 punti di Jason Clark, che si aggiudica il duello con David Logan (25), in un match da montagne russe, in cui la De' Longhi che recupera in extremis Nikolic e Fotu parte a -9, va sopra di 11 al 18', ma dal 44-33 subisce il ritorno dei lombardi con Clark, Mayo e Simmons (14). La quarta sconfitta di fila riporta Treviso nella parte calda della classifica, a + 2 sulla zona retrocessione, rappresentata dal penultimo posto occupato da Pistoia e da una Trieste che vincendo a Pesaro decisivo l'8-0 di Cooke e Jones (20) - decreta la virtuale retrocessione dei marchigiani, autori di un girone d'andata senza successi.

MILANO CADE, MESSINA TUONA

Desta scalpore il ko interno di Milano nel derby contro Cantù. Quarta in classifica, l'Armani fa tuonare coach Ettore Messina: «Io e la squadra ci siamo giocati il bonus di credibilità: mi ritengo responsabile, perché io ho fatto in parte la squadra e la sto allenando. A questo punto o ci autodistruggiamo oppure vediamo se riusciamo a rimetterci a posto e tornare come all'inizio, quando la palla non pesava». Non bastano Scola (21) e l'ex di turno Micov (20), Cantù è guidata dall'ex Ragland (11), da Clark (21), Hayes (15) e Burnell (14 e 11 rimbalzi). Milano, sonnecchiante, finisce a -12, rientra e sorpassa, ma nel finale spreca il +5 e Clark fa esultare Cantù. La Virtus Bologna chiude l'andata con il colpaccio a Trento, firmato da Teodosic (30), autore di 16 punti di fila per fermare la rimonta della Dolomiti Energia. Bel successo, infine, per Cremona contro Brindisi.

