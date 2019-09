Venezia parte male ma poi rimonta Finale con Sassari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETDallo scudetto alle montagne russe, sempre con Sassari sullo sfondo. Tre mesi dopo, l'Umana Reyer oggi (ore 20.30, Eurosport2) torna a sfidare il Banco Sardegna in un'altra finale, questa volta della Supercoppa Italiana di Bari, grazie al successo 78-73 contro Brindisi. Una semifinale in cui Venezia vive un turnaround di 37 punti in meno di 20 minuti: dal -22 del 14' (6-28) i campioni d'Italia volano sul +15 (59-44) del 32'. Un margine gestito con il brivido, visto che Banks (23 punti) riporta i pugliesi a -1. Venezia viaggia sulle ali...