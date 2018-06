VENEZIA, PARI CON LE UNGHIE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Il Venezia è obbligato a vincere al Barbera domenica alle 18.30 per conquistare la finale per la Serie A. Ieri sera la formazione di Pippo Inzaghi ha tenuto testa a un Palermo nemmeno lontano parente di quello caduto al Penzo per 3-0 in campionato, riuscendo a raddrizzare un match che i rosanero sembrava fossero riusciti a indirizzare a loro favore ad inizio ripresa. Grandi duelli in campo, tanto agonismo, fisicità esasperata ma anche tanta qualità da parte di entrambi i team. Indubbiamente il Palermo ha dato la sensazione di essere...