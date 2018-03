Venezia-Padova, incroci da brividi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GIORNO DEI DERBYFerma la serie A, si preannuncia comunque una domenica interessante per il calcio veneto, imperniata sulla doppia sfida tra le portacolori di Padova e Venezia. In campo quattro formazioni che stanno regalando grandi soddisfazioni alle proprie tifoserie, recitando un ruolo da protagonista in campionato. Si partirĂ alle 16.30 allo stadio Mecchia di Portogruaro con il derby di serie C tra il Mestre di Zironelli, squadra capace di coniugare al meglio bel gioco e risultati - quattro vittorie nelle ultime cinque partite e il...