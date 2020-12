BASKET

Perdono Venezia e Treviso, ma c'è un veneto che sorride: Frank Vitucci, veneziano ed ex tecnico sia della Reyer che della Benetton, è il nuovo capolista con la sua Brindisi, che toglie l'imbattibilità a Milano, battuta al Forum (82-84). La nona vittoria di fila di Brindisi, sconfitta soltanto al debutto da Venezia, matura nella ripresa, quando le triple di Gaspardo e Bell danno il +10 esterno (59-69). Senza l'infortunato Sergio Rodriguez, e con Delaney e Hines a riposo, sono Shields (14 punti) e il capitano azzurro Datome (16) a riportare sotto Milano, che prova ad approfittare dell'infortunio al ginocchio di Perkins (13), ma sull'82-83 Willis (16) firma la tripla che ferma la rimonta dell'Armani. E il bomber Harrison la chiude con la precisione dalla lunetta (12-13, per 20 punti). Nonostante l'orgoglio, che le fa compiere tre rimonte dalla doppia cifra di svantaggio, Venezia perde sul filo di lana a Brescia (71-69). E senza più la vittoria con Roma match azzerato dopo l'uscita dei capitolini dal campionato è l'ottavo ko di fila tra campionato ed Eurocup, figlio delle mille peripezie con cui la squadra di Walter De Raffaele ha dovuto fare i conti, tra infortuni (ancora out Watt, Mazzola e Cerella) e il Covid-19. «Purtroppo ci sono mancate le energie è l'analisi del tecnico i giocatori reduci dal coronavirus sono tre passi indietro, non ho nulla da dire invece sull'attitudine, ma non dobbiamo abbatterci». Venezia risale dal -15 iniziale (27-12), poi dal -12 (47-35) di inizio ripresa e dal nuovo -15 (57-42) del 29', e lo fa con la difesa che offre tratti convincenti, il predomino a rimbalzo (+23 con 51 palloni catturati) e il talento di Daye (22 e 10 rimbalzi) e Fotu (10) e la leadership di De Nicolao (11). Tuttavia il 4-8 ai liberi di Fotu e Chappell genera il grande rimpianto, perché frena una rimonta che con l'8-0 di Daye vale il 69-67 a 41 dalla fine. L'ex di turno Vitali segna dalla media, Daye risponde segnando e subendo fallo a un secondo dalla fine, ma sul libero sbagliato per cercare l'overtime, Brescia controlla il rimbalzo. «L'abbiamo ricucita tre volte, purtroppo abbiamo pagato i liberi sbagliati» dice De Raffaele, sottolineando il 17-26 dalla lunetta.

AGGANCIO

Brescia, ridestata dall'arrivo di Maurizio Buscaglia, raggiunge a quota 8 sia Venezia che Treviso, battuta a Sassari (97-93). Il grande avvio sulle ali di Russell (20) porta la De' Longhi sul +11 (18-29 al 10'), ma quando il Banco Sardegna trova Bilan in area e Bendzius sul perimetro (17 a testa) la partita cambia e i 33 punti di Sassari nel 3° quarto sembrano una sentenza. Invece sul +12 dei sardi (66-54), il grande ex Logan diventa immarcabile, firmando 18 dei suoi 25 punti nella ripresa. Treviso torna a -1 (84-83), ma Burnell (20 e 10 rimbalzi) firma il gioco da tre che si rivela decisivo per l'inerzia. «Dobbiamo essere arrabbiati dice coach Max Menetti l'abbiamo persa nei duelli sulle palle vaganti. Serve più rabbia». Mercoledì la De' Longhi vive il recupero contro Cremona, domenica ospiterà la Virtus Bologna che dopo l'avanti-e-indietro di coach Sasha Djordjevic vince nettamente a Trieste, contro una squadra che non giocava da quasi 50 giorni a causa del coronavirus. Il 7-20 di fine 1° quarto dice tutto sulla ruggine dei padroni di casa, e la Virtus ancora priva di Marco Belinelli sale al terzo posto accanto a Trento, che supera Cantù con il canestro di Williams a 9 dalla fine.

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA