VENEZIA Morata scappa ma Aramu lo riprende, la Juve frena ancora nella sua rimonta-Champions e il Venezia si prende un punto d'oro per la sua rincorsa salvezza. Dopo tre ko di fila i lagunari rimontano con merito una Vecchia Signora ben poco rinvigorita dalla vittoria del proprio girone in coppa. Tante assenze da una parte e dall'altra per un 1-1 equo, fatale ai ragazzi di Max Allegri per scivolare al sesto posto scavalcati dalla Fiorentina; musi lunghi contrastati dai legittimi sorrisi degli arancioneroverdi potenzialmente a +6 (se l'Inter batterà il Cagliari) sulla zona retrocessione.

Negli schieramenti tutte le novità sono concentrate nei reparti arretrati, nel Venezia con la prima da titolare in A per il 32enne capitano Modolo (Ceccaroni è squalificato) con Ebuehi-Haps terzini per fronteggiare Bernardeschi-Cuadrado. Tra gli ospiti, invece, sull'out sinistro Pellegrini preferito ad Alex Sandro e accanto a Bonucci c'è De Light e non Chiellini. La Juve parte forte iniziando a raccogliere tiri dalla bandierina, la brutta notizia è però la bandiera bianca alzata da Dybala dopo 12' per altri guai fisici (ginocchio destro), con Allegri costretto ad inserire l'impalpabile Kaio Jorge passando ad una sorta di 4-2-4 con le ali molto alte. Al 14' da due passi il neo entrato brasiliano alza oltre la traversa, dopodiché Cuadrado da fuori va a fil di palo. Il Venezia si affaccia un paio di volte con Johnsen (pasticcione), al 24' ci prova Henry con sola potenza. L'inoperoso Szczesny può solo osservare, a differenza di Romero che al 27' dice no al diagonale di Morata servito da Pellegrini. Stessi protagonisti al 32' e stavolta la Juve passa, da sinistra il terzino dà sul primo palo allo spagnolo che brucia Caldara e scrive lo 0-1. Vantaggio meritato al quale risponde Crnigoj con due botte fuori dallo specchio, come quella davvero per una questione di centimetri di Cuadrado che anziché cercare Morata al centro, conclude in diagonale dopo una palla persa da Aramu in attacco.

CAMBIO DI PASSO

Venezia graziato e spalle al muro, costretto a tirare fuori più coraggio. Detto fatto, al 5' Busio ci prova trovando Szczesny piazzato, Allegri fiuta il pericolo, non le manda a dire ai suoi e al 12' l'1-1 è realtà: Aramu crossa da destra, al limite spizza Henry, non controlla Johnsen e la palla arriva ad Haps che la mette in orizzontale al bacio per il sinistro di Aramu che Szczesny sfiora soltanto. Una prodezza di Romero su un siluro di Bernardeschi salva tutto al 20', nel complesso però la Juve è poco lucida e soffre gli strappi lagunari, così dopo la mezzora i due tecnici optano per un triplo cambio per un finale in apnea. Aramu al 37' prova a fare il Dybala quasi da centrocampo (Szczesny c'è), così l'unico possibile brivido in pieno recupero è per una punizione dal limite che il classe 2003 Soulè stampa solo sulla barriera.

