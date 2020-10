MARATONA

VENEZIA VM come VeniceMarathon? No, come Virtual Marathon. L'era Covid non fa sconti a nessuno, neanche a chi da 35 anni organizza un evento agonistico (ma anche di costume) ormai entrato nelle abitudini sportive dei veneziani. Così la gara si trasforma, non più in presenza, ma con nuove modalità legate alla tecnologia, quella che ormai usiamo comunemente nei nostri smartphone tramite apposite app. E diventa VeniceMarathon 2020 Special Edition, un format che comunque resterà, piaccia o no, nella storia.

«Non potevamo permetterci che restasse un buco nella ormai lunga tradizione di questa corsa - spiega Piero Rosa Salva, ideatore e presidente di VeniceMarathon, che ieri ha presentato l'evento in diretta Facebook, affiancato dal vicepresidente di VM, Stefano Fornasier, ed dal generale manager Lorenzo Cortesi - e volevamo trovare una formula innovativa, che siamo tra i primi in Italia a sperimentare, che ci consentisse di rimanere vicino ai tanti runner che ci hanno accompagnato in questi anni. Abbiamo sperato a lungo quest'estate di farcela e per questo voglio ringraziare per l'appoggio il Comune (il sindaco Brugnaro ha inviato un breve video di auguri, ndr) e l'Ulss3 Serenissima, che ci ha dato una grossa mano a risolvere alcune criticità. Ma visto l'evolversi della situazione Covid abbiamo fatto una scelta coraggiosa e responsabile nel rinunciare alla corsa tradizionale, abbracciando per quest'anno un nuovo formato, anche per lanciare un messaggio di speranza e di rinascita durante un periodo di così forte sofferenza per tutti».

Spazio dunque alla Hoka One One, che nell'arco di una settimana, dalle 9 di stamane fino alle 23.59 di domenica prossima, 1. novembre, vedrà gareggiare a distanza i maratoneti, i quali potranno scegliere liberamente dove correre i 42km della maratona tradizionale o la versione ridotta della 10km lungo il percorso che vorranno, registrando la propria prestazione attraverso un'app dedicata, scaricata dal sito di VeniceMarathon. Al termine della settimana, una volta raccolte tutte le prestazioni, verrà stilata una classifica finale, con premi stavolta veri: tutti i partecipanti riceveranno a casa la medaglia, il diploma di partecipazione ed il consueto kit, quest'anno impreziosito dal nuovo logo disegnato dal celebre grafico Milton Glaser (quello di I Love New York, con il cuore al posto della parola love), scomparso a giugno e molto legato a Venezia.

«Abbiamo preferito lasciare aperte le iscrizioni, attualmente sopra quota 2.000, fino a domenica prossima - spiega Rosa Salva - per dare l'opportunità a più persone di partecipare. Il fatto che attualmente gli iscritti ad oggi arrivino da 32 nazioni, con addirittura 41 atleti di Hong Kong significa che la nostra gara ha comunque un appeal internazionale senza pari. Ed il fatto che quest'anno sia virtuale spinge a partecipare anche chi di persona a Venezia difficilmente verrebbe».

A chiudere il cerchio domenica prossima sarà la VM One for All, che vedrà, stavolta in presenza tre atleti (l'ultramaratoneta azzurra Eleonora Corradini, il portacolori del Venicemarathon Team Gabriele Gallo e il campione paralimpico Pier Alberto Buccoliero del team di Alex Zanardi Obiettivo3) correre lungo il classico percorso, con qualche minimo aggiustamento, da Villa Pisani a Stra fino a Riva dei Sette Martiri a Venezia, scortati in sicurezza dalle staffette della Polstrada, per una suggestiva gara simbolica. Sempre che non ci si metta di mezzo ancora il Covid a fare ulteriori sgambetti. La corsa agli scongiuri è già partita.

