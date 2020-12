BASKET

Chi attendeva il ritorno di Marco Belinelli in Serie A dopo quasi 14 anni, è rimasto deluso. C'erano tutti gli ingredienti, dalla diretta su RaiSport alla sfida contro l'ex compagno Gianmarco Pozzecco, tuttavia il 34enne, unico azzurro campione Nba in una parentesi lunghissima, è rimasto in panchina nella Virtus Bologna, complice uno stato di forma non ancora ottimale. E così a fare notizia è l'altra sponda bolognese: la Fortitudo, ultima con otto sconfitte in nove gare, ha esonerato Meo Sacchetti dopo il ko di sabato a Brescia. Al posto del ct azzurro, la Effe prende Luca Dalmonte.

Il campionato mantiene così i temi delle prime settimane, con l'imbattibilità di Milano, e Brindisi unica inseguitrice (e domenica c'è lo scontro diretto), mentre Venezia fa parte del gruppone delle terze classificate già a - 10 dalla vetta. L'Umana Reyer ancora decimata dalle assenze - out Tonut, Cerella, Mazzola e Watt, e con Stone non al top - perde 71-79 contro Trento, in un match nel quale le 28 palle perse (ben 16 all'intervallo quando gli ospiti non ne hanno nemmeno una) cancellano il predominio di Venezia a rimbalzo (48-26). Il terzo ko in cinque giorni dopo i due contro Bourg che rischiano di aver compromesso l'Eurocup matura nei primi tre quarti, quando Williams (22 punti) e soprattutto Browne (24 e 10 assist) guidano Trento fino al + 18 (34-52). Il grande orgoglio di Bramos (19) e Fotu (14) rimette Venezia in carreggiata, ma sul - 6 del 37' un paio di fischiate molto dubbie in particolare il fallo tecnico con espulsione a De Nicolao per simulazione - fermano la rimonta. «Vogliamo essere rispettati, ce lo meritiamo», dice coach Walter De Raffaele, ammettendo: «Abbiamo giocatori che non stanno bene ma vanno in campo: ho poco da rimproverare alla squadra, saremo questi ancora per molto tempo». Venezia viene raggiunta da Trento a quota 10, alla pari con Sassari, Virtus Bologna e Pesaro, che cade a Treviso, dove la De' Longhi vince 91-81 riscattando la sconfitta nel recupero contro Reggio Emilia. Max Menetti si gode la prima grande prova di Michal Sokolowski (23), dal cui arrivo comunque Treviso ha vinto tre gare su quattro. Il polacco e Logan (18) guidano la De' Longhi sul 37-23, la squadra dell'ex di turno Repesa rimonta con Filipovity (22 e 11 rimbalzi) fino al 58-54, ma ancora Sokolowski e Mekowulu (10 e 12 rimbalzi) spingono avanti Treviso.

TUTTO FACILE

Tutto facile per Milano che anche senza Sergio Rodriguez, Delaney, Brooks e Hines stravince il derby a Varese: i 35 punti nel secondo quarto decidono la sfida, con l'Armani che all'intervallo ha l'80% da tre. Con il nono successo di fila Brindisi resta a - 2 dalla vetta: contro Cantù l'equilibrio regge un tempo poi Nick Perkins (23 e 10 rimbalzi) è artefice della fuga. Il colpo della giornata è di Sassari, che vince a Bologna dove la Virtus rimedia per la prima volta dopo 50 anni la quarta sconfitta casalinga di fila. L'avvio-shock della V nera è testimoniato dall'espulsione di coach Djordjevic: il Banco Sardegna vola sul + 18 con Bendzius (17 punti sul 13-32, saranno 22 alla fine), la Virtus crolla a - 21 (22-43) ma poi Teodosic (11) e Weems (14) riportano la Virtus a - 1 (63-64). Qui però sbuca Katic che con 8 punti lancia il Banco Sardegna.

Loris Drudi

