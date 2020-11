BASKET

L'assenza di Watt, le condizioni precarie del rientrante Daye, gli acciacchi di tanti protagonisti e un finale senza ossigeno fanno cadere l'Umana Reyer nello scontro diretto con la Virtus Bologna. Il 68-83 finale in favore della V nera, che aggancia in classifica Venezia, nasce dal 4° periodo in cui c'è una sola squadra in campo, quella ospite, come testimonia il dato della valutazione (-3 per Venezia, 36 per la Virtus). Un quarto che rovescia quanto visto per oltre metà partita, con Venezia capace di menare le danze fino al +12 sul 52-40. La Virtus ha meritato, ma il punteggio finale è bugiardo dice coach Walter De Raffaele: «Abbiamo giocato una grande partita finché abbiamo avuto energie, per 30' è stata una delle nostre prove migliori, trovando grande spinta dai giocatori italiani, poi la Virtus ha sfruttato la maggiore energia e noi abbiamo concesso tanti canestri facili per le palle perse».

Sette è il numero che fotografa la serata della Reyer: sono gli errori (senza nessun canestro) da tre punti nel 4° periodo, dopo il 50% dei primi 30', sono le palle perse nei 10' conclusivi (23 alla fine). Il sette aveva caratterizzato anche i momenti migliori di Venezia, perché è il numero di maglia di Stefano Tonut, incontenibile (24 punti in 29', compresi i primi 11 di Venezia) e capace di firmare il massimo vantaggio assieme a Fotu. Ma quando gli acciacchi frenano le rotazioni di Venezia, la partita cambia, e paradossalmente la Virtus si sveglia quando perde Markovic (14), il migliore fino all'infortunio al braccio destro. A rilevarne la leadership sono il solito Teodosic (11 e 8 assist), Weems (16) e soprattutto Tessitori, 12 punti tutti nel 3° quarto. Se Venezia finisce fatalmente la benzina, la Virtus aumenta l'intensità, catturando tutti i suoi 11 rimbalzi d'attacco nella ripresa. Da qui, e dalle perse di Venezia, nasce il 18-0 con cui gli ospiti iniziano il quarto finale.

TREVISO ALTRO STOP

Per il secondo weekend consecutivo, Treviso vede il proprio match rinviato causa coronavirus tra gli avversari: dopo Cantù, che posticipa anche la sfida contro Trieste, la stessa Reggio Emilia deve dare forfeit vista la presenza di ben 11 positivi nel gruppo squadra, 10 giocatori. In vetta, Milano rimane imbattuta, anche se per ottenere il sesto successo contro Trento, deve sudare. Williams (15 e 15 rimbalzi), Browne (18) e Maye (15) tengono in gara la Dolomiti Energia, nonostante l'espulsione di Sanders. A punire Trento è il 20-2 milanese del 4° periodo ispirato dall'ex di turno Shields (24) e dalla regia di Sergio Rodriguez (10 e 12 assist). Show balistico di Sassari, che anche senza l'influenzato coach Pozzecco, Kruslin e Treier, demolisce Varese. Merito del 12-13 iniziale da tre punti che porta al 67-32 di metà gara, quando il Banco Sardegna ha l'80% nel tiro su azione: infallibili i tiratori, ma alla fine a fare bottino sono i lunghi, come Bendzius (23), Tillman (19) e Bilan (18). Agli ospiti non basta l'orgoglio del 40enne Scola (33). Sorride invece un altro argentino oro olimpico di Atene, Delfino, la cui Pesaro batte Cremona al supplementare: la squadra di Repesa spreca il +21 del 25', subisce la rimonta di Hommes (24) e Mian (25) e sorpassa al 39', ma Cain (12 e 19 rimbalzi) forza il prolungamento dalla lunetta. E qui sono decisivi i canestri di Delfino (16).

Loris Drudi

