Venezia ko in casa, passano Padova e Cittadella

Trenta squadre in campo, 7 del Nordest, per il 2. turno di coppa Italia, a domenica prossima entreranno quelle di A.Il Venezia esce subito, perde 1-0 al Penzo (foto) per mano del SudTirol, subendo il gol al 90' in contropiede con Fabbri. La squadra di Vecchi attacca, davanti ha i giovani St Clair e Vrioni, concede qualcosa e viene beffata quando cerca di evitare i supplementari: gli altoatesini affronteranno ora il Frosinone. Va meglio al Cittadella, 1-0 al Monopoli, gol al 12' st di Strizzolo e ora la sfida a Empoli.Passa anche il Padova che...