BASKET

A Julyan Stone basta un solo canestro per mettere la firma sul quarto successo consecutivo di Venezia, buono per agganciare il terzo posto. La tripla del tuttofare americano a 56 secondi dalla fine regala il sorpasso decisivo all'Umana Reyer, che porta a compimento la lunghissima rimonta e batte Cremona 88-84. Il successo è figlio anche della triade formata da Watt (27 punti, record personale in A eguagliato), Bramos (17) e Tonut (16), e arriva dopo un doppio recupero: dal -14 del secondo quarto (30-44), quando Poeta (14 e 6 assist) e Hommes (16) puniscono la difesa di Venezia, e poi dal -10 (62-72) del 32', dopo un 12-0 esterno di Cournooh (11) e Jarvis Williams (17). «Abbiamo avuto il merito di non disunirci, dopo un inizio però troppo lento contro una squadra esplosiva in attacco» ammette Watt. Nonostante una difesa che viaggia a intermittenza e i tanti liberi sbagliati (19-31 il computo finale), l'Umana Reyer ha la forza per rimanere nella gara, aggrappandosi ai suoi leader offensivi (capaci di ovviare all'assenza del febbricitante Daye) per superare una Vanoli che sbaglia il tiro del successo con Poeta a 2 dalla fine. Una nuova beffa per Cremona, sconfitta in volata già nel recupero contro Milano.

SOGNO SFUMATO

Proprio Milano vince nuovamente in extremis: a Treviso, il 77-82 finale è figlio della freddezza dell'Armani negli ultimi 5', quando Sergio Rodriguez (16) e soprattutto LeDay (24 con 9-9 al tiro) non sbagliano nulla. Un epilogo amaro per Max Menetti che avrebbe voluto dedicare il successo al maestro Dado Lombardi, scomparso venerdì scorso dopo 37' di alto livello di una De' Longhi capace anche con uno straniero in meno (Carroll è out) di tenere testa alla capolista, fino a illudersi sul +5 (73-68) del 34' grazie a Logan (19) e Mekowulu (17). «Non si può essere contenti di una sconfitta, ci manca ancora qualcosa per battere le Top 5, ma è vero che in tre mesi abbiamo cambiato faccia» dice Menetti. Sassari domina a Trieste, fermando la striscia positiva dei giuliani reduci da quattro successi: il Banco Sardegna è secondo a -8 da Milano ma può essere superato da Brindisi, che deve recuperare due gare grazie all'asse play-pivot con Spissu (28) e Bilan (20). In coda, sempre più difficile la situazione di Cantù, che a Pesaro subisce 107 punti e rimedia la quarta sconfitta consecutiva finendo anche a -33. I padroni di casa vengono esaltati da Delfino e Cain (19 a testa), per i brianzoli 24 del 18enne Gabriele Procida. Cantù si giocherà tantissimo nel prossimo turno, nel derby contro il fanalino di coda Varese, reduce da un mese di stop per l'ondata di coronavirus.

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA