Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

UDINE Alla fine per i bianconeri è stato meno difficile del previsto, vince per 3-0 la squadra friulana, ma nel primo tempo c'è stato sostanziale equilibrio, la squadra di Zanetti è parsa più propositiva, ha giocato con più personalità rispetto alla gara d'esordio con il Napoli. Il Venezia è andato anche vicino al gol, ma le ingenuità in A si pagano a prezzo salato. Per contro l'Udinese, dopo il 2-2 con la Juventus, ha dimostrato di...