BASKET

Un pesante blackout costa a Venezia la terza sconfitta in tre gare, tra campionato e Coppa, dopo il rientro dalla sosta. Sassari interrompe la striscia negativa sei sconfitte di fila in campionato - imponendosi nella classica del Taliercio (70-76). Piero Bucchi ottiene il primo successo con il Banco Sardegna approfittando di un quarto periodo in cui l'Umana Reyer realizza soltanto 11 punti (a 26), e impiega oltre otto minuti per segnare su azione. Dal +11 Venezia crolla subendo un 20-2 firmato da Robinson (20 punti e 7 assist) e dall'ex trevigiano Logan, 12 punti, tutti negli ultimi 15'. Senza Daye, è l'altra ala grande, Brooks (12), a spingere Venezia avanti nel primo tempo: la sua tripla, assieme a quelle di Michele Vitali e Sanders valgono il +9 (38-29). L'Umana Reyer però procede a strappi, subendo un primo ritorno di Sassari (44-42) e poi piazzando l'11-2 con De Nicolao, ancora Brooks e soprattutto Watt (18 e 11 rimbalzi) che sembra valere la fuga decisiva (55-44). E invece nel quarto finale Venezia fa scena muta, mentre Logan scalda la mano. Il 39enne fa il 60-56, poi sorpassa (62-63) a 4'40 dalla fine, mentre il peso del pallone aumenta di possesso in possesso nelle mani di Venezia, che non trova un esterno in grado di prendere le redini, perché Sanders è confusionario, e Tonut realizza soltanto due canestri su azione. E così Sassari sfreccia, con Diop promessa cresciuta in Friuli a Feletto che partecipa attivamente, fino alla tripla del ko di Logan (62-70).

Al vertice, Milano fa 11 su 11 battendo Brescia: senza Sergio Rodriguez e Hines, tenuti a riposo, è Ricci (14, 12 dei quali nel 4° periodo) a lanciare la capolista evitandole i rischi di un finale punto a punto. Il 25% da tre frena la squadra di Ettore Messina, che trova il meglio dai lunghi, con i 14 rimbalzi di Melli, i 10 punti di Tarczewski e i 14 del nuovo acquisto Bentil. Guidata dall'ex di turno Della Valle (17), Brescia rientra dal -11 fino al sorpasso (47-48), ma qui le triple di Ricci scavano il solco per l'Armani.

ALIBEGOVIC BRILLA

La Virtus Bologna resta a -4 grazie al successo a Cremona: senza gli infortunati Mannion, Hervey e Cordinier oltre ai lungodegenti Abass e Udoh la squadra di Sergio Scariolo beneficia della miglior prova di Alibegovic (25 in 28 minuti), bravo a non far rimpiangere l'assenza di Hervey. Positivo anche Belinelli (15). Per la Vanoli, priva di Poeta e del promettentissimo Spagnolo, è la quinta sconfitta di fila, che mantiene la squadra di Galbiati sul limite della zona-retrocessione. A +2 sull'ultimo posto della Fortitudo Bologna, che oggi alle 20 ospita Trieste, è bloccata anche Varese, sconfitta al supplementare da Napoli, trascinata da Rich (31) e Zerini (16 e 10 rimbalzi). La quinta vittoria di fila della neopromossa arriva dopo aver sciupato il +14 del 30', subendo la rimonta di una Varese rimasta senza Alessandro Gentile espulso dopo una prova da 1-10 al tiro e non chiudendo al 40' perché il tap-in vincente di McDuffie è fuori tempo. Ma nel supplementare Rich riprende il controllo e fa volare Napoli, capace di mantenersi al terzo posto. Accanto ai partenopei c'è Trento, che supera il Derthona al supplementare: determinante il 3-3 ai liberi di Williams (aveva il 42% dalla lunetta...) dopo una decisione arbitrale contestata a 21 dalla fine. Colpo di Reggio Emilia, che supera Brindisi tenendola a 56 punti. A fare la differenza è anche Olisevicius (16) innescato dal solito Andrea Cinciarini (10 assist).

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA