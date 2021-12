VENEZIA La favola del primo gol in Serie A del romano e romanista Forte resta senza lieto fine, la Lazio ne fa tre (a uno) al Venezia sbancando il Penzo. Senza strafare ma con cinismo, seppur privi del bomber Immobile (Covid), i biancocelesti di Maurizio Sarri alimentano le proprie velleità europee, mentre stavolta il cuore non basta a un Venezia che può comunque consolarsi per il +6 sulla zona retrocessione al giro di boa della Serie A. La febbre priva Paolo Zanetti di Henry, sostituito al centro dell'attacco da un Forte dato da radiomercato sempre più vicino al ritorno in B a gennaio (Vicenza più che Monza) con ai suoi lati Aramu e l'ex Kiyine.

Terzo minuto e Lazio già in vantaggio, Marusic dà a Pedro poco oltre la metacampo, lo spagnolo parte in progressione senza incontrare ostacoli adeguati: Ampadu lo insegue, Caldara esce al limite facendosi dribblare, Mazzocchi sta a guardare e un Romero poco reattivo non si oppone a un sinistro non irresistibile. I 750 tifosi capitolini esultano e per un attimo smettono di insultare il presidente juventino Agnelli, al 10' ci prova Forte con un diagonale che scorre via, i ritmi però restano bassi e gli ospiti col possesso palla cercano di addormentare il match, facendosi rivedere al 21' con una botta di Basic alta di poco (Romero sulla traiettoria). Il Venezia dovrebbe alzare i giri, reclama al 27' un rigore per mano di Radu (il check del Var giustamente lascia correre) e rischia su un brutto errore di Ceccaroni rimediato da Caldara.

ROMANISTA

L'appuntamento con l'1-1 scocca così alla mezzora, cross mancino di Aramu dalla destra e lo squalo Forte di testa elude Luiz Felipe alzando per la prima volta la sua pinna in Serie A. Una splendida acrobazia aerea che anima i lagunari intanto Zanetti posiziona Crnigoj quasi a uomo su Milinkovic-Savic in cerca di altra gloria con Ampadu e Mazzocchi, imprecisi come Pedro e Marusic.

Dopo l'intervallo si riparte dall'1-1 ma di nuovo al 3' la Lazio sorpassa: corner da sinistra di Cataldi e nell'area piccola Acerbi sfiora di spalla quel tanto che basta per mandare fuori tempo Romero e Crnigoj. Tutto per l'ennesima volta da rifare, Zanetti inserisce Okereke e Busio il quale (dopo una punizione alta di Aramu) perde palla al 20' propiziando una chance ciabattata da Basic. Per l'ultimo quarto d'ora dentro Johnsen e Sigurdsson per un Venezia con quattro punte e un 4-2-3-1 per giocarsi il tutto per tutto. In realtà né i lagunari vanno mai vicini al pareggio, né i laziali al terzo gol, che arriva comunque al 5' di recupero con Luis Alberto (appena toccato duro da Tessmann, espulso) in contropiede.

Marco De Lazzari

© RIPRODUZIONE RISERVATA



