SERIE B

VENEZIA Quarantena soft per i calciatori e tifosi sugli spalti già da metà luglio? A gelare l'ottimismo del calcio e in particolare la Serie B è di nuovo il Venezia, che sabato alle ore 20.30 al Rocco di Trieste dovrebbe far visita al Pordenone nel derby triveneto saltato giusto tre mesi fa per il dilagare del coronavirus. Il condizionale sulla disputa del big match, tra i friulani che sognano i playoff per la A e i lagunari invischiati nella lotta per evitare la retrocessione in C, è tornato di strettissima attualità dopo che ieri sera il club lagunare ha reso nota la positività al Covid-19 di un proprio giocatore, sull'identità del quale vige il più stretto riserbo. «Il Venezia FC comunica che al quinto ciclo di tamponi le poche righe diffuse senza ulteriori commenti dei dirigenti effettuati venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, è stato rilevato in un calciatore positività al Covid 19. L'intera squadra per tale motivo oggi non si è allenata e a partire da questa sera (ieri, ndr) andrà in isolamento fiduciario in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna e di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti». Senza scordare che anche il presidente del Pordenone, Mauro Lovisa, aveva contratto e superato il Covid-19, va ricordato che proprio il Venezia (primo tra tutti a livello di Serie B) era stato colpito due volte dal coronavirus, già all'inizio di aprile quando era stato svelato il contagio del centrocampista Antonio Junior Vacca, seguito un mese dopo da quello del direttore generale Dante Scibilia.

GLI ESAMI

Ora però l'annuncio di questa nuova positività è arrivata senza dubbio inattesa, tenuto conto che la società lagunare nei primi 4 cicli di tamponi non aveva rilevato alcun nuovo contagio. Fatale è risultata la quinta tornata effettuata venerdì scorso, alla luce della quale la squadra ha annullato il doppio allenamento di ieri a Mestre sottoponendo tutti gli interessati per la sesta volta ai tamponi, l'esito dei quali è atteso nella mattinata odierna. Già ieri sera i dirigenti hanno iniziato a contattare Lega B e Federcalcio per i necessari chiarimenti sul fronte della quarantena, per capire se in isolamento dovrà finire solo il giocatore risultato positivo, oppure tutta la rosa al completo per due settimane come previsto dalla prima versione del protocollo sanitario.

Marco De Lazzari

