Venezia furioso contro i playout: «Ricorso al Tar»

VENEZIA Mancata sinergia tra calciatori e l'idea dello sciopero cade sul nascere, il Venezia così lotta da solo ricorrendo al Tar per bloccare i playout contro la Salernitana. Si affida alla giustizia ordinaria il club dell'americano Joe Tacopina, che stamani depositerà al Tar del Lazio la richiesta di sospensione dello spareggio-salvezza di Serie B. Una doppia sfida annullata dalla Lega B il 13 maggio dopo la condanna del Palermo alla Serie C per triennali illeciti amministrativi, ma la parziale assoluzione dei siciliani in secondo grado...