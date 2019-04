Venezia fuori, sfuma la finale con Schio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un anno dopo, sono nuovamente Schio e Ragusa a contendersi lo scudetto del basket femminile. E proprio come 12 mesi fa, le siciliane giungono all'atto decisivo grazie al successo in gara5 al Taliercio: l'82-76 che promuove la Passalacqua ribalta una serie che Venezia aveva iniziato sul 2-0, prima di un fatale blackout. Il sogno di un derby veneto in finale-scudetto, a 38 anni da Treviso-Vicenza, sfuma sul grande avvio di Ragusa in gara5, con lo 0-10 dato da Hamby (25 punti) che si trasforma nel 13-33 dopo un quarto e nel +27 (25-52) sulla...