VENEZIA FLOP, SI RIPARTE DA ZERO

BASKETLa finale torna al Taliercio, dove domani si giocherà gara5 nella serie al meglio delle sette, nella stessa situazione in cui l'aveva lasciato: la finale-scudetto è in parità e si viaggia con, negli occhi e nella mente, le immagini di un successo di Sassari. Con il 95-88 di gara4, infatti, il Banco Sardegna si guadagna il 2-2 nella serie contro l'Umana Reyer, giustificando in campo la fiducia della vigilia di Gianmarco Pozzecco: «Io vedo lo scudetto vicino» aveva detto nel prepartita il coach di Sassari. Al contrario di venerdì...