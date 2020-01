VENEZIA FINALE DA INCUBO

BASKET

Un blackout che rischia di costare la Coppa Italia: Venezia cade a Brescia, dove con un pesantissimo 16-0 al passivo spreca il +10 del 33' e finisce per perdere 70-64 contro la Germani. Il ko lascia l'Umana Reyer in ballo per il weekend di Pesaro, dove dal 13 al 16 febbraio verrà assegnato il primo trofeo del 2020: i campioni d'Italia hanno ancora buone possibilità di accesso, visto che sono qualificati secondo 32 delle 35 combinazioni di parità. Ma esiste una possibilità tutt'altro che remota che finirebbe per bocciare Venezia: vittorie di Cremona (contro Brindisi), Fortitudo Bologna (su Reggio Emilia) e Varese (a Treviso contro una De' Longhi che difficilmente schiererà Nikolic e Fotu) e sconfitte di Cantù (a Milano) e Trento contro la capolista Virtus Bologna. Con tale scenario, l'Umana Reyer finirebbe in parità con la sola Varese, che sarebbe ottava in virtù dello scontro diretto vinto di misura, uno dei sette rovesci di Venezia in otto trasferte. In caso di risultati differenti e quindi con un assist di Treviso i campioni d'Italia sarebbero qualificati.

A Brescia, contro un'avversaria anche nelle imminenti Top 16 di Eurocup, Venezia paga il 28% da tre e soprattutto le 21 palle perse, che annacquano il predominio a rimbalzo (+14) e una prova difensiva che per oltre 30' è di alto livello. Il 10-0 di Watt, Chappell (12 punti) e Daye sembra lanciare l'Umana Reyer, ma sul 49-59 arriva il crollo, con Abass (22) e Lansdowne (20) a scatenarsi e con l'ex di turno Luca Vitali a punire con 12 punti tutti nella ripresa, coprendo così le assenze di Horton, Silins e Ceron.

Venezia può recriminare per il differenziale dei falli e dei tiri liberi (19 a 3 in favore di Brescia) ma si mangia soprattutto le mani per l'occasione che si è lasciata sfuggire. E ora deve sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Vincendo a Trento contro l'ex di turno Alessandro Gentile, la Virtus Bologna diventerà campione d'inverno per la prima volta dal 2000-01, stagione dell'ultimo scudetto. In caso contrario, sarà prima Sassari, ieri capace di vincere a Pistoia (70-78). Brescia è certa del terzo posto, Milano è quarta anche vincendo il derby contro Cantù.

