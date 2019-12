VENEZIA E TREVISO A PICCO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETUn'occasione persa. Vale per Venezia come per Treviso, sconfitte in trasferta rispettivamente a Pistoia e Trieste, due ko contro due penultime in classifica che rischiano di pesare nella corsa alle Final Eight di Coppa Italia. Ma se per la De' Longhi c'è l'attenuante delle assenze di Imbrò, Logan e Cooke, l'Umana Reyer vive un'altra prova negativa fuori casa. I campioni d'Italia restano a secco lontano dal Taliercio in campionato sei sconfitte in altrettante trasferte e l'89-87 sul campo della pericolante Pistoia è figlio del...