(ld) Venezia, Schio e Virtus Bologna guardano tutti dall'alto nel campionato di A1 femminile. Dopo tre turni sono soltanto tre le squadre a punteggio pieno. L'Umana Reyer ha battuto nell'infrasettimanale Costa Masnaga 98-60 con l'impressionante doppio 20 di Petronyte (20 e 21 rimbalzi), e ieri si è ripetuta a Campobasso, con il +38 (114-76) sulla matricola propiziato da una nuova doppia doppia della lituana (19 e 12 rimbalzi) e dai 22 punti di Bestagno e dai 20 di Fagbenle, simboli del dominio vicino a canestro della squadra di Giampiero Ticchi. Se Venezia vince con l'attacco spumeggiante, Schio risponde con la difesa. Tenuta Battipaglia a 43 punti in casa nell'infrasettimanale (vittoria esterna 77-43), il Famila ha replicato ieri contro Empoli un altro match a punteggio contenuto (77-72), in una partita sbloccata dalla tripla di Crippa, capace di spezzare l'ultima parità a quota 67 al 37'. In entrambi i casi, Gruda è stata il faro per Schio, con i 16 punti realizzati in Campania e con i 19 e 12 rimbalzi di ieri contro le toscane. In doppia doppia anche Harmon (14 e 13 rimbalzi), mentre Giorgia Sottana (15) è stata nuovamente il riferimento sul perimetro. Un successo e una sconfitta per San Martino di Lupari: dopo il successo in casa contro Sassari (57-50) con 13 e 14 rimbalzi di Sulciute, il Fila ieri è caduto a Sesto San Giovanni (76-51), dove ha pagato a caro prezzo il 3-22 da tre di squadra. Per conquistare la vetta accanto a Venezia e Schio, la Virtus Bologna ha sconfitto una big come Ragusa per 63-60, e nel prossimo turno la V nera sarà impegnata sabato a Sassari, in un esame di maturità importante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA