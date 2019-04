VENEZIA E CREMONA LANCIATE VERSO LO SPAREGGIO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETUn turno interlocutorio in attesa della resa dei conti di domenica sera a Cremona: il duello per il secondo posto tra Umana Reyer e Vanoli verrà deciso dall'imminente scontro diretto in casa della squadra del ct Meo Sacchetti. Venezia e Cremona restano appaiate alle spalle dell'Armani Milano che nel frattempo si aggiudica la stagione regolare con due giornate d'anticipo: l'Umana Reyer batte Reggio Emilia 76-71 grazie al gran finale di Michael Bramos, autore di 16 dei suoi 18 punti nella ripresa con 4-4 da tre, ma Cremona risponde...