Venezia e Cittadella chiamate all'impresa

PLAYOFF SERIE BAlle venete serve la doppia impresa: Venezia e Cittadella devono vincere, a Palermo e Frosinone, per sfidarsi nella finale playoff, dopo l'1-1 dell'andata. E non ci sono i supplementari, serve almeno un gol entro i '90.Al Barbera, dalle 18.30, nel Venezia in avanti dovrebbe tornare Geijo, mentre Litteri pare favorito su Marsura. Fra i rosanero, recuperano Dawidowicz e Struna, nel tridente La Gumina e, probabilmente, Coronado e Nestorovski. «Stiamo facendo qualcosa di incredibile, in questo campionato - spiega Pippo Inzaghi -,...