Venezia e Cittadella, caccia alla A: si può fare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERIE BC'è anche il Venezia, incredibilmente, nella corsa alla serie A diretta. Incredibilmente perchè gli arancioneroverdi erano stati persino fuori dalla zona playoff, ora sono a 3 punti dal Parma, a 2 dal Frosinone e a uno dal Palermo, dunque è ben difficile che in sole 3 giornate riescano a superare tutte e 3. Eppure sono i più in forma, con 4 vittorie in sequenza. Dice tutto Filippo Inzaghi: «Siamo lì per caso e dobbiamo continuare, come valori però il Parma è superiore». Al Penzo oggi arriva il Foggia, appagato dalla salvezza...