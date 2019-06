Venezia, due strade per restare in B. Oggi la parola al Tar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIOVENEZIA Retrocesso sul campo nella lotteria dei rigori del playout contro la Salernitana il Venezia spera ancora di non lasciare definitivamente la Serie B e per questo si aggrappa al Tar del Lazio. Proprio stamattina il Tribunale amministrativo capitolino si riunirà in udienza per trattare il ricorso presentato dai legali lagunari Cambareri, Vasta e Daminato, contro la disputa degli spareggi-salvezza. Al centro dell'azione del club arancioneroverde c'è l'avvallo del presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, alla decisione della...