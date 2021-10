Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Due papere altrettanto gravi, dell'arbitro Di Bello e del portiere Romero, condannano il Venezia ad una sanguinosa sconfitta al 95' contro la Salernitana. Come lo scorso anno tra i cadetti i campani fanno il colpo per 2-1 al Penzo, ancora una volta con un pesante strascico di polemiche per fischi arbitrali sfavorevoli agli arancioneroverdi. Dito puntato contro l'espulsione di Ampadu per un'entrata su Ribery al 22' del secondo tempo,...