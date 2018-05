VENEZIA, DIMENSIONE EUROPEA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETVENEZIA In meno di un anno la bacheca dell'Umana Reyer, che contava due titoli italiani nel biennio 1941-1943, si è arricchita di uno scudetto e di una Fiba Europe Cup, primo trofeo internazionale dell'ultrasecolare storia veneziana. Solo dieci anni fa Venezia vinceva i playoff di B Eccellenza conquistando la promozione in Legadue, oggi è una realtà di vertice del basket italiano e, dopo la vittoria continentale superando 2-0 in finale Avellino (77-69 al PalaDelMauro e 81-79 nella magica serata del Taliercio), è sempre più...