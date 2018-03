VENEZIA DELUDE CONTRO PISTOIA MILANO IN FUGA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETBrusco stop per Venezia, che cade a Pistoia dove la The Flexx trascinata dai 29 punti con 11-14 al tiro dell'ex di turno Tyrus McGee vince 93-83 e perde il primato in classifica in favore di Milano, che con una favolosa ripresa espugna Avellino 82-75, ottenendo il sesto successo consecutivo. E proprio a sei vittorie di fila in campionato si ferma la striscia dell'Umana Reyer, che a Pistoia viene disorientata dall'aggressività iniziale dei toscani, capaci di coprire l'assenza dell'ex di turno Yakhouba Diawara. Un'intensità...