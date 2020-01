BASKET

(r.sp.) Atmosfera delle grandi occasioni al Taliercio. Venezia riceve stasera la Virtus Bologna (20,30 Eurosport 2). E l'arrivo della capolista, al di là dei contenuti tecnici, offre all'Umana l'occasione di dare la svolta a una stagione finora balbettante. Gli orogranata vengono da un filotto di quattro vittorie tra campionato ed Eurocup, e il successo in coppa a Patrasso ha portato una ventata di fiducia. Ora c'è la convinzione di poter risalire la classifica dal sesto posto occupato in coabitazione con Cremona. L'occasione di stasera è ghiotta. Il play della Reyer Julyan Stone confessa di avere buone sensazioni: «Abbiamo superato i momenti difficili, ora stiamo trovando identità e fiducia nel nostro gioco». La De' Longhi Treviso sarà invece impegnata domani a Pistoia in una partita importante per la salvezza ma non potrà utilizzare il neo acquisto Ivan Almeida a causa di un intoppo burocratico nel tesseramento. Intanto a Istanbul, l'Armani Milano è stata sconfitta in Eurolega dal Fenerbahce 73-64.

PROGRAMMA

Ventesima giornata: ore 20,30 Sassari-Trento, Venezia-Virtus Bologna, Reggio E.-Cantù. Domani: ore 17 Brescia-Brindisi, Cremona-Roma, 17,30 Trieste-Milano, 18,30 Pistoia-Treviso, 20,45 Fortitudo-Varese. Classifica: Bologna 32, Sassari 30, Brescia 26, Brindisi e Milano 22, Cremona e Venezia 20, Varese e Fortitudo 18, Cantù, Reggio e Trento 16, Roma 14, Treviso 12, Pistoia e Trieste 10, Pesaro 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

