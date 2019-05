VENEZIA CHIUDE TERZA E ORA TOCCA A TRENTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETUn terzo quarto da 30 punti contro i 13 degli avversari permette a Venezia di arrivare ai playoff con l'abbrivio voluto: l'Umana Reyer chiude la regular season battendo Brescia 86-70 e nei playoff, da affrontare come terza testa di serie, debutterà domenica al Taliercio contro Trento, per una sfida che si ripete per la terza volta consecutiva nei playoff.Due anni fa fu la finale-scudetto, vinta dalla Reyer, lo scorso anno fu la Dolomiti Energia ad aggiudicarsi la semifinale prima di perdere la finale contro Milano. Trento emerge in...